Les jours se suivent, les disciplines changent mais le résultat reste le même. Après la descente samedi, Sofia Goggia a remporté ce dimanche le super-G de Val d’Isère, son 5e succès de la saison, déjà. Après un haut de parcours moins engagé qu’à l’habitude, la Bergamasque a tout lâché sur le bas pour devancer la Norvégienne Ragnhild Mowinckel (+ 0’’33) et l’Italienne Elena Curtoni (+ 0’’52).

Cette victoire lui permet de creuser l’écart en tête de la Coupe du monde sur sa dauphine Mikaela Shiffrin (5e). Première Française, Romane Miradoli s’offre son premier top 10 depuis quasi deux ans.

Ad

Val d'Isère La passe de trois pour Goggia en descente HIER À 10:34

C’est à se demander ce qu’il a pu se passer à Saint-Moritz, où Sofia Goggia n’avait pas gagné (2e et 6e). Car, depuis le début de la saison, épreuve de vitesse veut généralement dire victoire à l’arrivée pour l’Italienne. Invincible, la Bergamasque l’avait été à Lake Louise (deux descentes et un Super-G) il y a quinze jours et elle a encore remis ça à Val d’Isère en s’offrant le Super-G après la descente. Elle n’aura pas créé des écarts aussi importants qu’au Canada mais le suspense n’aura pas duré plus longtemps. La faute à une performance encore parfaite.

Pourtant, Sofia Goggia n’avait pas pris tous les risques dans la partie technique. Elle qui nous avait habitué à tout lâcher, à ne jamais contrôler, s’est montré patiente pour mieux relâcher à la sortie du mur et créer ainsi un maximum de vitesse pour la deuxième partie de course, sans difficulté mais qui aura créé beaucoup d’écarts. L’Italienne y a fait la différence, en reprenant quasi cinq dixièmes à la majorité de ses adversaires. La voilà désormais avec cinq succès cette saison, en tête du classement de descente évidemment, mais aussi de celui de Super-G et, depuis samedi, du général de la Coupe du monde. Un début de saison plus que parfait.

Les Françaises à la fête

Avec ce succès, elle possède désormais 65 points d’avance sur Mikaela Shiffrin. L’Américaine, absente de la descente la veille, s’est une nouvelle fois montré solide en Super-G (5e) mais elle aura été incapable de rivaliser avec l’Italienne, la faute à un bas de parcours trop hésitant et pas assez relâchée. Seule la Norvégienne Ragnhild Mowinckel a semblé un temps pouvoir devancer Goggia avant de céder (à son tour) sur le bas et de devoir se contenter de la deuxième place, son premier podium depuis le géant de Maribor en février 2019. Elle prive les Italiennes d’un triplé fou puisque Elena Curtoni complète le podium (+ 0’’51), un centième devant sa compatriote Federica Brignone (4e).

Les Françaises sont encore loin de réussir pareille performance mais il y a clairement du mieux, à l’image de ce qu’a montré Romane Miradoli ce dimanche. Pas forcément génialement partie, la Tricolore a bien lâché les skis après la Bosse à Emile, avec de l’engagement et des trajectoires directes mais pas trop. Juste ce qu’il fallait. Il n’aura manqué qu’un peu plus de confiance pour viser plus haut (10e, + 1’’24) mais la Française signe malgré tout son meilleur résultat depuis la descente de Crans-Montana en février 2020. De bonne augure pour la suite de la saison.

Elle devance une autre Tricolore, Camille Cerutti (11e, + 1’’33), auteur d’une performance monumentale avec son dossard 40. Elle qui n’avait jamais fait mieux que 26e (au combiné d’Altenmarkt en 2020) aura fait jeu égal avec Goggia pendant la moitié de la course, au même titre que Laura Gauche, qui finit un peu plus loin (17e, + 1’’53).

Val d'Isère Noël savoure son début de saison : "Je ne pouvais pas rêver mieux" HIER À 19:15