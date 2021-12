Val d'Isère

Sofia Goggia a encore fait la loi. Comme à chaque descente maintenant cette saison. L'Italienne l'a emporté pour signer son troisième succès en trois descentes cet hiver. En toute logique. En l'absence de Lara Gut-Behrami - testée positive au Covid-19 – et Mikaela Shiffrin, elle a dominé son sujet tranquillement pour l'emporter devant Breezy Johnson et Mirjam Puchner, comme à Lake Louise. Grâce à cette quatrième victoire de la saison, Sofia Goggia prend ainsi la tête de la Coupe du monde devant Shiffrin.

Sofia Goggia n'a pourtant pas signé une course parfaite, marquée par deux fautes sur le haut. Mais avec une jolie glisse et en étant irrésistible sur la partie technique de la piste, la championne olympique italienne a quand même écrasé la concurrence. Histoire de rester intraitable sur les courses de vitesse (cinq podiums dont quatre victoires en six courses). Seule, Breezy Johnson a finalement pu s'approcher un peu de son chrono (+0''27).

Johnson étonne quand même

Comme sur les deux descentes de Lake Louise, Johnson échoue derrière la Bergamasque de 29 ans. Avec des courbes bien taillées, l'Américaine a signé une belle descente, affichant d'ailleurs la meilleure pointe de vitesse sur la course. Elle démontre qu'elle est l'une des rares à pouvoir suivre un peu le rythme de Sofia Goggia cette saison en descente. Et continue de surprendre en affichant une belle régularité avec ce troisième podium. Derrière (+00''91), l'Autrichienne Mirjam Puchner en profite pour monter aussi sur la boite, son troisième podium cette saison.

Sofia Goggia a donc passé un samedi bien agréable. La voilà en tête du général avec 535 points, soit 10 de plus que Mikaela Shiffrin, triple gagnante du gros globe de cristal (de 2017 à 2019). Dimanche, elle va tenter d'augmenter encore son avance lors du Super G qu'elle avait aussi remporté à Lake Louise. Et cette fois, Shiffrin, qui vient d'enchaîner trois super-G de haut niveau (6e à Lake Louise, deux fois 3e à Saint-Moritz le week-end dernier), sera là pour essayer de contrecarrer ses plans après avoir surpris son monde en annonçant sa participation cette semaine.

