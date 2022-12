Ski alpin

Val d'Isère | Slalom | Alexis Pinturault : "J'espère prendre de la confiance"

VAL D'ISERE - Avant le départ de la première manche, dimanche dans la station savoyarde, Alexis Pinturault détaille les conditions de piste, somme toute bonne malgré quelques "vaguelettes" et un doute sur la visibilité. Ce qu'il souhaite avant tout, c'est avoir de bonnes sensations sur cette course et marquer des points.

