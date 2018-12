Géant : Marcel Hirscher plane sur la 1re manche du géant, Alexis Pinturault 5e

Après les 22 premiers dossards, le haut du classement semble définitivement figé. Marcel Hirscher a écrasé cette première manche en repoussant très loin Zan Kranjec (+0''71) et Matts Olsson (+0''99). Tous les autres sont à plus d'une seconde, à l'image d'Henrik Kristoffersen (4e à 1''20) et Alexis Pinturault (5e à 1''31). Thomas Fanara et Mathieu Faivre sont 8e ex-aequo avec Stefan Luitz (+1''60). La seconde manche aura lieu à 13h.

Le film du Géant