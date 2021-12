Ski alpin

Coupe du monde : Camille Cerutti prend la 11e place du super-G de Val d'Isère

COUPE DU MONDE - Performance correcte et prometteuse de Camille Cerutti, 22 ans. La Française a pris la 11e place du super-G de Val d’Isère, gagné dimanche par Sofia Goggia, leader du classement général. Seule Romane Miradoli a fait mieux que Cerutti, côté tricolore, et de peu (10e). Voici sa course en vidéo.

