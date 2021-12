Marco Odermatt est bien le patron de la Coupe du monde en ce début de saison. Déjà à la tête de 346 points au classement général, le Suisse a confirmé son immense forme du moment en réalisant le meilleur temps de la première manche sur le Géant de Val d'Isère. Son rival et tombeur l'an dernier pour le gros globe, Alexis Pinturault, est aussi dans le rythme puisqu'il n'est qu'à 32 centièmes au deuxième rang, juste devant Filip Zubcic (3e, +0''33). Trois Français sont rentrés dans le Top 10 en 1re manche puisque Mathieu Faivre (4e, +0''85) et Victor Muffat-Jeandet (9e, +1'266') accompagnent Pinturault

Ad

Vainqueur du premier et unique Géant cette saison, à Sölden (Autriche), Marco Odermatt a douché l'enthousiasme des nombreux supporters tricolores massés dans l'aire d'arrivée de la Face de Bellevarde. Ceux-ci avaient fêté le meilleur temps d'Alexis Pinturault à peine deux minutes plus tôt mais avec son 1'07''14, Odermatt a été excellent, notamment sur la partie moyenne de la course. Le Français n'a cependant pas à rougir de sa performance, d'autant plus que son adversaire est en pleine confiance depuis le lancement de la saison. Les deux, et même les trois avec Filip Zubcic, dans les skis de "Pintu" peuvent croire à la victoire.

Val d'Isère Pinturault et Val d'Isère, une longue histoire d'amour IL Y A UN JOUR

Derrière, il faudra faire un exploit pour aller chercher le succès mais si l'un des trois venaient à se rater, ils sont quelques-uns à lorgner un podium. A commencer par le champion du monde en titre de la discipline, Mathieu Faivre, le premier des "autres", à 85 centièmes. Derrière, Luca De Aliprandini est, à 95 centièmes, le dernier skieur sous la seconde. On notera aussi la superbe performance de Victor Muffat-Jeandet qui, avec son dossard 23, est parvenu à rentrer dans le Top 10 (9e, +1''26). Thibaut Favrot est un peu plus loin (14e, +1''72). Rendez-vous à 13h pour la seconde manche.

Val d'Isère Val d'Isère, 13 décembre 2009, naissance d'un mythe : Hirscher décrochait sa première victoire IL Y A UN JOUR