Ski alpin

Clément Noël, en forme avant le slalom de Val d'Isère : "Je n’ai pas de petites excuses pour m’enlever la pression"

COUPE DU MONDE - Champion olympique de la spécialité et vainqueur ici-même l’an passé, Clément Noël aura de la pression, dimanche au départ du slalom à Val d’Isère (1re manche à 9h30, 2e manche à 12h30). Le Français de 25 ans est, qui plus est, "plutôt en forme". Pas d'excuse, donc, pour Noël, mais pas de tension spécifique non plus, à l'écouter. Voici son interview, en vidéo. [Via Pierre Moret]

00:01:25, il y a une heure