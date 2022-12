Sentiments partagés dans le clan français et au cœur du public de Val d'Isère. Après cette première manche du slalom de Coupe du monde donné dans la station savoyarde, un Tricolore manque à l'appel pour la suite, et pas des moindres. Champion olympique en titre de la spécialité, vainqueur de l'étape avaline l'an dernier, Clément Noël est passé à la trappe lors de son run.

En avance de 0''05 au premier temps intermédiaire, le Vosgien a eu du mal à appréhender le changement de rythme imposé par une piste changeante, comme il l'avait signalé ce matin au micro d'Eurosport, après son run d'entraînement. Un peu en dedans sur le haut, le médaillé d'or de Pékin 2022 a ensuite tapé, et était passé derrière au deuxième partiel (0"36). Puis il a enfourché, sans rémission.

Avant ce coup de tonnerre, Henrik Kristoffersen et Lucas Braathen avaient signifié leurs ambitions. Bénis par le tirage au sort, avec respectivement les dossards 2 et 1, les Norvégiens avaient installé leurs noms aux deux premières positions sur les écrans de chronométrages. Avec un temps de 50"08 et une avance de 0"07 pour le champion du monde de géant 2019.

Si ces deux-là ont pris une (petite) option sur la victoire, la bagarre s'annonce belle pour la dernière marche du podium, car ils ne sont pas moins de quatre groupé en 0"11. Avec une petite surprise, et bonne. Parce que derrière l'Autrichien Manuel Feller (+0"56), le Suédois Kristoffer Jakobsen (+0"59) et le Suisse Loïc Meillard (+0"65), c'est Alexis Pinturault qui pointe ses spatules, à 0"67. Là pour "prendre des bonnes sensations, de la confiance et marquer des points", "Pintu" est bien au rendez-vous.

