Souvenez-vous du 16 février 2022 . Ce jour-là, le ski alpin français accueillait Clément Noel parmi ses champions olympiques. Le Vosgien, douzième tricolore à conquérir l'Olympe, vivait la plus belle émotion de sa carrière pour sa deuxième participation aux JO après une 4e place en forme d'acte de naissance à Pyeongchang en 2018. A 25 ans, Noel a déjà atteint le sommet… en ayant sauté quelques étapes. La saison de slalom qui démarre ce dimanche à Val d'Isère est l'occasion de corriger ces anomalies.

C'est son jour de gloire : La deuxième manche en or de Noël

Pensez donc que le champion olympique 2022 de slalom n'avait jusqu'ici ni décroché le globe de la spécialité (trois fois 2e de 2019 à 2021), ni été champion du monde (7e en 2019). Avoir coché ces cases n'a jamais été un pré-requis pour l'or olympique et Giuliano Razzoli fut, en 2010 à Vancouver, une immense surprise quand le sacre de Clément Noel relevait, en vérité, d'une certaine évidence. Le français était le meilleur slalomeur du monde la saison dernière. Intrinsèquement en tout cas.

Une démonstration à Val d'Isère et plus rien jusqu'aux JO

N'avait-il pas commencé par une démonstration à Val d'Isère, avec près d'une seconde et demie d'avance sur la concurrence ? N'avait-il pas un matelas d'une seconde avant de chuter à une porte de l'arrivée sur le deuxième slalom de la saison à Madonna ? "Il y a eu des hauts et des bas, des très hauts, des très bas, résume Noel, lucide au micro d'Eurosport. [...] On peut aussi se demander quel niveau de ski j'avais, est-ce que j'avais progressé techniquement ?Je pense que la réponse est oui, j'avais un très bon niveau de ski, je n'ai juste pas réussi à le mettre suffisamment sur la saison."

Noël impérial chez lui : son succès en vidéo

Sa 9e place au classement du slalom en fin de saison avec cinq sorties de piste, est la preuve de ce qu'il avance. Oui au lancement de la saison, Noel apparaissait comme le favori au petit globe. Mais la confiance s'est érodée après Madonna et le sacre de Pékin fut, paradoxalement, à la fois une surprise et une évidence. A son meilleur niveau, Noel n'avait pas d'adversaire.

"Si on prend la saison d'un point de vue comptable, si on regarde de manière réfléchie, on se dit que c'est une saison plutôt ratée, rembobine-t-il pour Eurosport. Il y a eu beaucoup de ratés, beaucoup de choses qui ne sont pas allées dans mon sens, par ma faute bien sûr. Mais il y a plusieurs manières de regarder, on peut se demander pourquoi on fait du sport ? C'est pour vivre des émotions. De ce point de vue-là, c'est l'une de mes plus belles saisons parce que j'ai vécu quelque chose qui surpasse le reste."

Favori de la saison de slalom ?

A vrai dire, et sans insulter l'avenir, on peut avancer qu'un premier sacre olympique est toujours plus beau que la suite. Reste qu'à 25 ans, Noel n'a ni tout vu, ni tout gagné. Loin de là. Ses neuf succès font de lui le slalomeur le plus prolifique depuis 2018, saison de son premier bouquet. C'est tout naturellement qu'on l'imagine à tout le moins favori au petit globe cette saison. A condition de gommer les scories entrevues dans son ski.

"Il a inventé quelque chose" : Vidal décrypte comment Noël a révolutionné le slalom

A ce propos, Madonna 2021 restera comme une étape importante. Clément Noel n'est ni le premier, ni le dernier skieur à chuter en ayant la victoire à portée de main et peut-être devait-il en passer par là. "Je la classe dans les courses réussies malgré cette erreur, nuance-t-il. On va dire que j'ai appris et que normalement ça ne m'arrivera plus."

Année après année, le Vosgien progresse et dès Val d'Isère dimanche, à la maison, il voudra frapper fort. Comme en 2021 tout en espérant connaître une suite différente. A moins qu'un scénario identique qui l'emmènerait au titre mondial à Courchevel en février lui paraisse plus attirant. Après tout, ce serait, là aussi, une sacrée émotion.

