Ski alpin

VAL D'ISÈRE - Odermatt déjà en rythme et déjà en tête : revivez la première manche du Suisse

COUPE DU MONDE DE SKI ALPIN - Meilleur géantiste du monde, Marco Odermatt a assumé son statut lors de la première manche de Val d'Isère. Le Suisse a réalisé une très belle course pour aller chercher un temps de référence provisoire de 1'01"" et prendre près d'une seconde d'avance sur son premier poursuivant pour l'instant. Revivez sa course en vidéo et la saison de ski alpin sur Eurosport.

00:01:18, il y a une heure