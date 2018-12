Val Gardena : victime d'une grave chute, Marc Gisin a été évacué en hélicoptère

Le Suisse Marc Gisin a très lourdement chuté samedi lors de la descente de Coupe du monde de Val Gardena, provoquant une longue interruption de la course et l'évacuation du skieur en hélicoptère. Gisin, 30 ans, a commis une petite erreur et ses skis se sont croisés, provoquant sa chute juste avant le saut du Camel, point d'entrée d'un des secteurs les plus difficiles de la Saslong. Il s'est envolé et est lourdement retombé sur le dos avant de glisser sur plusieurs dizaines de mètres.

La course a été interrompue pendant que les médecins s'occupaient du skieur suisse. L'hélicoptère qui s'était posé sur la piste à côté du blessé a redécollé près d'une demi-heure plus tard en évacuant le skieur. Selon les informations des médias suisses, Gisin serait conscient et dans un état stable mais pourrait souffrir d'une fracture du bassin.

(Avec AFP)