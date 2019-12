Vendredi, le super-G messieurs de Val Gardena avait été menacé par la brume, avant de finalement se dérouler. Samedi, la descente n’a pas eu cette opportunité. Elle devait se tenir à partir de 11h45. Son annulation à cause des conditions atmosphériques a été officialisée dans la matinée. La date du report n'a pas encore été communiquée par la fédération internationale.

Du côté de Val d’Isère, c’est une descente dames qui était au programme… et qui le reste, malgré des chutes de neige nécessitant de préparer la piste plus longuement. Le départ a pour cette raison été décalé, d’abord de 30 minutes, puis d’1h30 supplémentaire. Le portillon devrait s'ouvrir à 12h30 et non à 10h30.