A force de s’y sentir à l’aise, Val Gardena est devenue sienne. Après y avoir signé ses deux meilleurs résultats en Coupe du monde (4e en 2018 et 2020), Bryce Bennett a créé une grosse surprise en remportant ce samedi la descente sur la Saslong, la toute première victoire de sa carrière. Auteur d’un haut de parcours de folie et d’un Ciaslat parfait de justesse, l’Américain simpose devant deux autres outsiders, l’Autrichien Otmar Striedinger (+ 0’’14) et le Suisse Niels Hintermann (+ 0’’32), qui monte sur son premier podium en descente.

Grand favori et parti pour écraser la course, Aleksander Aamodt Kilde est lui sorti. Meilleur Français du jour, Johan Clarey a longtemps été dans la course au podium avant de finir à la 6e place.

