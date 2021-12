Val Gardena, c’est bel et bien chez lui. Pour la troisième fois consécutive, Aleksander Aamodt Kilde aura été le patron dans les Dolomites, en remportant ce vendredi le super-G disputé sur la Saslong. Impérial sur le haut, déterminé dans le Ciaslat, le Norvégien a devancé les Autrichiens Matthias Mayer (+ 0’’22) et Vincent Kriechmayr (+ 0’’27) pour s’offrir déjà sa troisième victoire de la saison après son doublé à Beaver Creek. Passé à côté de son Super-G (22e), Marco Odermatt laisse le dossard rouge de leader du super-G à Mayer, qui sa rapproche au général, et rate l’occasion de creuser l’écart sur Pinturault dans la course au gros globe.

