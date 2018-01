Marcel Hirscher remporte le slalom devant Henrik Kristoffersen

Le scénario se répète course après course. Et Marcel Hirscher n'est toujours pas disposé à laisser les lauriers à ses adversaires. A Wengen, l'Autrichien a dominé le slalom, dimanche. De la tête et des épaules. A l'issue des deux manches, Hirscher a devancé Henrik Kristoffersen et Andre Myhrer pour signer la 53e victoire de sa carrière, la 8e de l'hiver, la 5e de suite dans la discipline. Monstrueux. Alexis Pinturault a pris la 8e place. A plus de trois secondes du héros du jour.

Meilleur temps des deux passages, le mutant autrichien a martyrisé la concurrence. Encore une fois. Au bout de son festival, une première victoire à Wengen et une hérésie gommée pour de bon. A l'arrivée, Hirscher a repoussé son rival norvégien à près d'une seconde (0"93) et l'excellent technicien suédois à 1"72. Des écarts majuscules qui montrent à quel point le champion du monde est au-dessus du lot.

Nouveau top 10 pour Pinturault

Avec 100 nouveaux points glanés, l'Autrichien de 28 ans compte maintenant 119 unités de plus que Kristoffersen au classement de la spécialité (554 contre 435). Au classement général, les deux hommes occupent les deux premiers rangs mais ce sont 174 points qui séparent le duo. Avec 53 triomphes en Coupe du monde, Hirscher n'est plus qu'à un succès de revenir à hauteur de son compatriote Hermann Maier (54).

Chez les Français, Alexis Pinturault a soldé sa journée avec un quatrième top 10 en six slaloms. Huitième à Wengen, le skieur de Courchevel, qui restait sur une 6e place à Zagreb et une 5e à Adelboden, a terminé à 3"28 du vainqueur. Julien Lizeroux, qui visait un retour dans le top 15 mondial, s'est classé 13e à 3"79 tandis que Jean-Baptiste Grange et Victor Muffat-Jeandet ont respectivement pris les 16e et 17e rangs. A 3"93 et 4"19 de l'ogre Hirscher.