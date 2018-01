Vincent Kriechmayr, meilleur temps de la descente du combiné de Wengen

Avec un chrono de 1'43"66, Vincent Kriechmayr s'est montré le plus à l'aise sur le Lauberhorn, hôte mythique de la descente du combiné de Wengen, ce vendredi. L'Autrichien, dossard 20, a devancé son compatriote Hannes Reichelt et trois Italiens Dominik Paris, Peter Fill et Christof Innerhofer. La manche de slalom aura lieu à 14h.

Parti sous le soleil, Kriechmayr a repoussé Reichelt à 0"59 tandis que Paris, Fill et Innerhofer ont respectivement accusé 0"74, 0"76 et 0"84. Aleksander Aamodt Kilde a pris la 6e place à 1"00 juste devant son compatriote Kjetil Jansrud (1"07), le tenant du titre. Le premier Français, Maxence Muzaton, s'est classé 19e à 1"93 alors que Thomas Mermillod Blondin, pour son retour à la compétition après 21 mois sur le flanc, et Victor Muffat-Jeandet ont pris les 26e et 27e places, à 2"54 et 2"55.

Vainqueur fin décembre du combiné de Bormio, Alexis Pinturault a décidé de faire l'impasse à Wengen. Touché au dos lors de l'ultime entraînement en vue de la descente de samedi, Adrien Théaux a lui aussi renoncé à prendre part à ce second combiné de l'hiver.