Wengen : Beat Feuz remporte la descente, Maxence Muzaton 7e

Beat Feuz a eu raison de choisir le dossard 1. Parti le premier sur le Lauberhorn, monstre sacré du cirque blanc, le Suisse a dominé la descente de Wengen, ce samedi. Le champion du monde en titre de la spécialité a devancé Aksel Lund Svindal et Matthias Mayer. Le Français Maxence Muzaton a terminé à la 7e place.

Vidéo - Dossard 1, Feuz a dompté le Lauberhorn 03:14

C'est la deuxième fois que Feuz s'impose à Wengen, après un premier triomphe en 2012. Devant une foule nombreuse (35 000 spectateurs) et un soleil printanier, le champion du monde en titre de la discipline a tué tout suspensé dès le haut du tracé. Très appliqué sur ses lignes, tout en vitesse, il a fait la différence sur les points clés. Sauf dans le S à Kernen où il lui a manqué quelques km/h à la sortie (70 contre 75 aux meilleurs). Mais c'est le Suisse qui s'est montré le plus constant. Et personne n'a été en mesure de le priver de la victoire.

Pas même Aksel Lund Svindal, dernier vainqueur en descente avec le dossard 1. C'était en novembre à Beaver Creek. Ce samedi, le colosse norvégien, leader du général de la spécialité, a eu le choix et a décidé de s'élancer avec le numéro 3. Dans le match avec Feuz tout au long de son passage, le vainqueur sur le Lauberhorn en 2016 a manqué une 35e victoire en Coupe du monde pour 0"18. Après quasiment deux minutes trente d'effort, c'est rien du tout. Pour son premier podium à Wengen, l'Autrichien Matthias Mayer a accusé 0"67 de retard sur le héros du jour.

Plus d'infos à suivre...