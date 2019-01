Clément Noël remporte le slalom, sa première victoire en Coupe du monde

Semaine suisse parfaite pour Clément Noel ! Après son premier podium en Coupe du monde à Adelboden, le Français s'est cette fois offert sa première victoire à l'occasion du slalom de Wengen, dimanche. En tête à l'issue de la première manche, le skieur de 21 ans a tenu bon lors de la seconde pour finalement devancer deux Autrichiens, Manuel Feller (+ 0''08) et Marcel Hirscher (+ 0''10). Il devient le premier Tricolore à remporter un slalom depuis Alexis Pinturault en 2014. C'était déjà à Wengen.

On a très vite senti qu'il serait dur à battre ce dimanche. Parti avec le dossard 10 sur le dos, Noël a construit son succès dès la première manche. Dans des conditions compliquées avec une piste glacée et dure à skier, le Français a parfaitement su s'adapter à la piste pour écraser le premier acte. Son dauphin, Manuel Feller, repoussé à quatre dixièmes, l'épouvantail Marcel Hirscher repoussé à neuf dixièmes, Henrik Kristoffersen à sept dixièmes, le Français avait d'ores et déjà fait une grosse moitié du chemin en première manche. Mais il restait le plus dur : confirmer.

Grange blessé au genou ?

Demandez donc à Marco Schwarz, sorti à Adelboden et Zagreb après avoir dominer le premier run. Mais le Français a tenu bon. Pourtant, lorsqu'il a pris le départ, le skieur de Val d'Isère était sous pression. Tout à tour, Marcel Hirscher puis Manuel Feller venait de prendre la tête, au terme de deux manches solides (le meilleur chrono du second acte pour Hirscher). Malgré son avance (- 0''42) sur Feller, Noel n'avait pas le droit à l'erreur. Il n'en a pas commise. Très juste, avec de la hauteur dans le mur avant de lâcher sur le bas, le Français a sorti la manche qu'il fallait (6e temps). Une manche digne d'un vainqueur en Coupe du monde, le Français en slalom depuis cinq ans !

Avec ce succès, son tout premier en Coupe du monde, Clément Noël marque les esprits dans ce mois de janvier si important pour les slaloms et prend date en vue des Championnats du monde d'Äre, en février. En attendant, le voilà 4e du classement de la discipline, en sauveur d'une journée longtemps prometteuse pour l'ensemble des Français. Mais Alexis Pinturault, 4e de la première manche, a commis une grosse faute sur la fin de la deuxième (25e, + 3''43) alors que Jean-Baptiste Grange, 9e du premier tracé, est sorti en seconde, en se blessant possiblement au genou gauche. Mais même ça ne pourrait gâcher la journée de Clément Noël.