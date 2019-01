Wengen : Alexis Pinturault, le retour de la constance

Deux 4e places et deux podiums sur ses quatre dernières courses : Alexis Pinturault est en pleine bourre. Le Français a retrouvé en 2019 la constance qui avait fait de lui l'un des meilleurs techniciens au monde. Idéal avant le slalom de Wengen ce dimanche, où le skieur de Courchevel avait signé sa dernière victoire en slalom, en 2014. "Sur les dernières courses en slalom, il y a de très bonnes choses, confiait Pinturault mercredi, à son arrivée à Wengen, la mythique station suisse des Alpes bernoises. Il faut que je continue dans ce registre, que je continue à poser mon ski et que je m'amuse".

Après une longue période de doute dans la spécialité, Pinturault vient d'enchaîner en deux semaines une 2e place à Zagreb et une 4e à Adelboden (Suisse). Confirmation de cette impression deux jours plus tard, avec une belle 3e place dans le combiné vendredi, assortie du 2e temps dans la manche de slalom derrière le futur vainqueur, l'Autrichien Marco Schwarz. Ce même Schwarz qui avait dominé Marcel Hirscher dans le premier acte du slalom d'Adelboden dimanche dernier, avant de partir à la faute dans le second et de laisser la victoire à son compatriote autrichien.

Vidéo - Deuxième du slalom, Pinturault a seulement cédé 0"2 à Schwarz 01:22

" De bonnes chances peuvent venir "

Pinturault a passé l'intersaison à travailler la technique, pour tenter de retrouver les sommets entre les piquets serrés. "On a vraiment mis l'accent sur la discipline cet été, expliquait-il. Je n'ai pas fait du tout de vitesse. Quand je suis sorti du cycle après Ushuaia, j'avais plus de journées de slalom qu'en géant. Je voulais retrouver mon meilleur niveau dans la discipline, ce n'est pas encore acquis, loin de là. Je n'ai fait que deux bonnes performances (2e à Zagreb derrière Hirscher et 4e à Adelboden, ndlr). Il ne faut pas s'enflammer, il faut continuer comme ça. De belles choses peuvent venir !", a ajouté le skieur de Courchevel.

Vidéo - Un peu tendre sur le bas, Pinturault s'offre tout de même un 50e podium en Coupe du monde 01:51

Et comme en géant, sa spécialité, il est toujours bien en place (2 podiums cette saison, dont un parallèle), Pinturault retrouve un rang au classement général (3e, loin derrière Hirscher mais à seulement 17 points du Norvégien Henrik Kristoffersen) digne de son copieux palmarès: 50 podiums en Coupe du monde, dont 21 victoires. Le skieur de 27 ans, arrivé très tôt sur le circuit mondial à 19 ans, sort d'une saison marquée par deux médailles olympiques (argent en combiné et bronze en géant) après les regrets nés de son échec aux Mondiaux de St-Moritz en 2017 (0 médaille individuelle).

" Wengen, un endroit que j'adore "

Skieur perfectionniste et gros travailleur, Pinturault a aussi profité de son été pour continuer à développer le matériel. "Entre Noël et le Jour de l'An, j'ai reçu de nouveaux skis qui vont encore plus dans la direction que je veux trouver", confie-t-il. Beaucoup plus détendu que l'an passé, "Pintu" se sent bien à Wengen, "un endroit que j'adore, avec une ambiance particulière." Là où il a aussi pris le goût des honneurs, avec déjà quatre podiums, dont deux victoires (en slalom et en combiné). Et pourquoi pas un 5e podium dimanche entre les piquets serrés ?