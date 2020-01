La victoire : Périllat et les 4 secondes d'avance

S'ils ne sont que deux skieurs tricolores à avoir gagné sur la Streif à Kitzbühel (Jean-Claude Killy et Luc Alphand), quatre ont dompté le Lauberhorn, la piste de descente de Wengen : Jean Blanc (1946), Guy Périllat (1961), Jean-Claude Killy (1967) et enfin Henri Duvillard (1970).

Parmi ces quatre succès français, celui de Guy Périllat est sans nul doute le plus éclatant. Champion olympique du combiné, médaillé de bronze en descente aux JO et aux Mondiaux en 1960, le skieur de La Clusaz est au sommet de son art. En 1961, il est sans nul doute le meilleur descendeur de la planète. Quel autre titre pourrait-il avoir alors qu'il a dominé les cinq descentes "classiques" - la Coupe du monde n'existe pas encore - de la saison ?

Guy PérillatGetty Images

A Wengen, sa domination atteint des sommets. Victorieux devant l'Autrichien Gerhard Nenning, Périllat repousse son adversaire à plus de 4"6, un écart qui "ne s'était jamais vu depuis la retraite de Toni Sailer", relate Le Monde à l'époque.

La perf' frustrante : les 13 centièmes d'Alphand

La saison 1996-1997 est particulière pour Luc Alphand. La plus grande de sa carrière, celle qui va le voir devenir le deuxième Français, vingt-neuf ans après Jean-Claude Killy, remporter le classement général de la Coupe du monde. Six victoires, neuf podiums, les petits globes de la spécialité en descente et en super-G mais aussi une faute de care aux Mondiaux de Sestrières qui précipite la fin de sa carrière. Une ultime saison marquée, aussi, par une déception : Wengen.

Déjà vainqueur à Val Gardena et à Bormio puis à Kitzbühel plus tard dans a saison, Alphand manque de peu le doublé des mythiques descentes. Parti dans les tout premiers dossards, le Français réalise un temps canon de 2'24"36. Et doit attendre le passage ses adversaires. Kristian Ghedina et son dossard 4, figure parmi les premiers. Il va frustrer Alphand, le devançant pour seulement 13 petits centièmes. Ce jour-là, l'Italien aux 13 victoires en Coupe du monde réalise tout simplement le record de la descente de Wengen en 2'24"23. Un record qui tient toujours. Le deuxième temps de l'histoire ? Luc Alphand, évidemment.

L'histoire : le record de Clarey

161,9 km/h. Jamais personne n'est allé aussi vite sur une paire de skis dans une épreuve de la Coupe du monde. Le 19 janvier 2013, Johan Clarey a non seulement pris une superbe cinquième place mais il a aussi battu un record qui datait du… 18 janvier 2013 ! En super-combiné, Carlo Janka était flashé à 158,77 km/h sur le Lauberhorn. Un record qu'il va conserver 24 heures à peine.

"J'ai le record de vitesse, c'est la nouvelle de la journée ! Je suis super content. Et je pense que je vais le garder un moment", se réjouit Clarey que personne n'a battu depuis. "Un super souvenir, j'avais fait 5e de la course donc c'était un très beau résultat, se rappelait-il en 2018 pour Ski Chrono. Cerise sur le gâteau, j'avais ce record dont on me parle souvent quand je viens à Wengen."

Johan Clarey lors de la descente de Beaver Creek.Getty Images

La nouvelle configuration du Hanneggschuss, là où il a réalisé ce record, devrait permettre à Clarey de rester dans les livres d'histoire encore un peu. L'organisation a en effet rajouté un saut qui ralentit logiquement les skieurs. "Tant qu'il y aura ce saut, je pense que ça ne sera pas battu à Wengen", conclut Clarey.