Clément Noël est toujours intouchable à Wengen. Déjà vainqueur l'an passé en Suisse, le Français s'est de nouveau montré le plus fort sur le Lauberhorn pour dominer ce dimanche la première manche du slalom. Parti avec le dossard 1, le Tricolore a vite tué le suspense en créant d'énormes écarts avec ses adversaires. Son dauphin, le Norvégien Henrik Kristoffersen, pointe déjà à plus d'une demi-seconde (+ 0''67) alors que Marco Schwarz (+ 0''73) complète le podium. Déjà sur la boite lors du combiné vendredi, Alexis Pinturault et Victor Muffat-Jeandet sont encore en course pour le podium. Pinturault s'est positionné à la 4e place juste sous la seconde (+0"99).

Les années se suivent et se ressemblent à Wengen pour Clément Nöel. L'an dernier, le Français avait dominé de la tête et des épaules la première manche du slalom suisse, repoussant Henrik Kristoffersen à plus de sept dixièmes. Et il a remis ça en 2020. Parti avec le dossard 1 sur une piste tracée par le technicien français, le Vosgien n'a pourtant pas été parfait. Deux extensions dans la partie haute l'avaient d'ailleurs poussé à se montrer un peu déçu dans l'aire d'arrivée. Mais il a vite compris son erreur. Car le reste de sa manche a été de très haut niveau.

Vidéo - Rapide et précis, Noël a écrasé la concurrence : revivez sa 1re manche 01:59

Grosse bagarre à venir pour le podium

En gardant de la vitesse et de la hauteur, avec ses appuis très courts comme lui seul sait le faire, Noël a en effet creusé des écarts très importants. Même Henrik Kristoffersen, pourtant auteur d'une manche solide à l'exception d'un appui trop marqué à l'entrée de la section plane, n'a pu rivaliser (2e, + 0''67). Vainqueur des deux derniers slaloms disputés, à Madonna di Campiglio et Adelboden, Daniel Yüle n'a lui pas tenu la cadence et du se contenter d'une décevante 12e place (+1''48). La passe de trois ne semble déjà plus qu'un rêve pour le Suisse. Le podium a été complété par l'Autrichien Marco Schwarz (+0'7'3), de retour au premier plan après sa 3e place le week-end dernier.

Alexis Pinturault et Victor Muffat-Jeandet aussi sont en forme et ça s'est vu. Le skieur de Courchevel, très précis et juste malgré un léger manque de rythme sur le plat précédent le mur, s'est idéalement placé dans la course au podium avec une 4e place (+ 0''99) partagée avec le Suisse Ramon Zenhäusern. Muffat-Jeandet est un peu plus loin (10e, +1''46), mais ne pointe qu'à sept dixièmes de la 3e place. On retrouvera un quatrième Français en deuxième manche en la personne de Jean-Baptiste Grange (22e, + 2''02). Mais celui qu'on attendra évidemment, c'est bien Clément Noël. Vainqueur de la première manche l'an dernier avant de s'imposer, le Vosgien est bien parti pour faire la passe de deux en Suisse.