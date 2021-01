Le coronavirus aura donc eu raison de Wengen. Frappée de plein fouet par un foyer de Covid-19, la station des Alpes bernoises a vu sa situation sanitaire se dégrader ces dernières heures et a finalement renoncé à accueillir les épreuves de Coupe du monde, prévues le week-end du 16-17 janvier. Une décision prise en collaboration avec la Fédération Suisse de ski (Swiss-Ski) et FIS et qui intervient quelques heures à peine après l’avis, pourtant favorable, du médecin du Canton de Berne dimanche.