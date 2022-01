On attendait Clément Noël mais c’est un autre double vainqueur de Wengen, Henrik Kristoffersen, qui a dominé la première manche du slalom dominical en Suisse. Parti avec le dossard 1, le Norvégien a retrouvé l’intensité de ses meilleures heures dans la discipline pour faire la différence sur le haut du tracé. Le vainqueur du petit globe en 2016 et 2020 a devancé l’Autrichien Manuel Feller (+ 0’’11) et le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag (+ 0’’58) et refermera le portillon de départ en début d’après-midi pour tenter de décrocher son premier succès en slalom depuis Chamonix, en janvier 2021.

Noël prudent mais dans le coup

Sur une piste qui a rapidement lustré mais qui n’aura finalement surpris que peu de skieurs dans le top 30 mondial (2 sorties simplement), partir devant avait encore plus d’importance et cela se retrouve au classement puisque les six premiers dossards ont fini aux six premières places de la manche. Et c’est Kristoffersen qui s’en est le mieux sorti et qui est donc en parfaite position pour enfin retrouver le chemin du succès en slalom.

Mais le Norvégien n’a pas beaucoup de marge sur Feller. Incandescent ces derniers temps, l’Autrichien a encore sorti une manche de feu, notamment sur le plat du haut, pour venir faire jeu égal avec Kristoffersen (+ 0’’11). Mais il aura été le seul à être à moins d’une demi-seconde du Norvégien. Même le leader de la Coupe du monde de la discipline, son compatriote Sebastian Foss-Solevaag, en a concédé plus (+ 0’’58), malgré sa 3e place de la manche.

En quête de confiance après ses deux sorties de pistes récentes, le Français Clément Noël n’a pas pris tous les risques. On n’a pas reconnu le Vosgien, bien plus timide dans les intentions que ce qu’il a l’habitude de produire mais s’est placé puisqu’il occupe la 4e place (+ 0’’62), à égalité avec le Suisse Zenhausern Cette première manche, pourtant dessinée par le coach tricolore, a bien moins souri à Alexis Pinturault, qui s’est trompé de rythme et qui a fini très loin (18e, + 1’’42).

