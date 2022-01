Un Norvégien peut en cacher un autre. Alors que tout le monde attendait Henrik Kristoffersen, en tête à l’issue de la première manche, c’est finalement son compatriote Lucas Braathen qui a remporté ce dimanche le slalom de Wengen, au terme d’une remontée historique de 28 places. Qualifié de justesse pour la seconde manche, le Norvégien de 21 ans a écrasé le second tracé dessiné par son entraineur pour s’offrir le 2e succès de sa carrière, le premier en slalom. Il devance sur un podium improbable le Suisse Daniel Yüle (+ 0’’22) et l’Italien Giuliano Razzoli (+ 0’’29). Nouvelle petite déception pour Clément Noël (8e), qui termine juste devant Alexis Pinturault (9e).

Ad

Braathen seul au monde en seconde manche

Wengen Noël prudent mais dans le coup IL Y A 3 HEURES

Personne n’aurait misé un centime sur la victoire de Lucas Braathen après la seconde manche. Même après son second run, il fallait être sacrément osé. Le Norvégien, 29e de la première manche, était tout simplement trop loin (+ 2’’04) de son compatriote Henrik Kristoffersen, dominateur à l’issue de la manche matinale. Ou alors, il fallait s’appeler Victor Muffat-Jeandet, qui avait averti nos commentateurs en plein direct que la pépite norvégienne allait finir sur le podium. Il faut dire que Braathen avait mis tous les ingrédients nécessaires à une performance historique.

Sur une piste qui n’avait pas encore marqué en ce début de seconde manche, le Norvégien a tout lâché de haut en bas, prenant tous les risques dans un ski engagé qui a détonné avec celui qui pouvait mettre en place ses adversaires. Taillant les courbes, allant au plus court, il a découpé la manche jusqu’en bas pour créer des écarts insensés. Deuxième temps du second tracé, l’Autrichien Fabio Gstrein pointe à près d’une seconde (+ 0’’97) !! Et la détérioration de la piste a fait la reste pour permettre à Lucas Braathen de signer la plus grande remontée de l’histoire du slalom, avec 28 places de gagnées pour s’offrir l’un des succès les plus inattendus.

Noël sur la retenue

Inattendu, le reste du podium l’est au moins tout autant. Pourtant, Henrik Kristoffersen était parti pour signer un retour fracassant (- 1’’01 au 3e inter) en slalom, un an après son dernier succès. Mais le Norvégien a commis une faute incompréhensible à quatre portes de l’arrivée. Une sortie de piste qui permet à l’Italien Giuliano Razzoli (+ 0’’29) de signer son premier podium en Coupe du monde depuis six ans et une 2e place acquise … à Wengen, déjà. L’attente aura été plus courte pour Daniel Yûle (deux ans) mais sa 2e place fait du bien au Suisse, irrégulier depuis le début de l’hiver mais qui retrouve des couleurs dans ce mois de janvier. Ce podium lui permet d’ailleurs de prendre la 2e place du classement de la spécialité, à 18 points de Sebastian Foss-Solevaag, 6e ce dimanche.

Côté Français, la journée aura été mitigée. Placé à l’issue de la première manche (4e ex-aequo), Clément Noël n’a clairement pas su se lâcher en première comme en seconde manche. Ses trois sorties de pistes récentes ont visiblement mis le doute au Vosgien, qui tenait à assurer un peu plus pour aller au bout et que l’on a vu sur la retenue. Un peu bougé dans le mur, Noël prend finalement la 8e place (+ 0’’51) de ce slalom, à deux petites dixièmes du podium. Une petite déception pour le double tenant du titre ici à Wengen. Juste derrière, on retrouve un Alexis Pinturault convaincant en seconde manche pour s’offrir une solide 9e place (+ 0’’56) après 9 places de gagnées. Mais la remontée du jour était norvégienne.

Wengen Pinturault a manqué de tranchant IL Y A 3 HEURES