Michael Matt vient troubler le duel entre Marcel Hirscher et Henrik Kristoffersen

Petite surprise à Zagreb. Si Marcel Hirscher a pris une petite avance sur Henrik Kristoffersen (38 centièmes) à l'issue de la première manche, le meilleur temps est revenu à l'Autrichien Michael Matt (55''37). Ce dernier, deuxième du City Event d'Oslo lundi, a tiré profit de son petit dossard (2) pour être le plus rapide sur une piste croate qui s'est vite dégradée. Il relègue Hirscher (dossard 5, +0''21) et Kristoffersen (dossard 4, +0''59) aux 2e et 3e places provisoires avant le run final, prévu à 16h30.

À 24 ans, Michael Matt, petit frère du champion olympique Mario Matt, est en bonne position pour signer une deuxième victoire en carrière après le slalom de Kranjska Gora l'an passé. Mais le suspense reste entier face à Hirscher et Kristoffersen, au coude à coude au général et au classement du slalom, tous deux dominés par l'Autrichien. Le Norvégien peut lui prendre le leadership au petit globe s'il parvient à remporter sa première victoire de l'hiver (cinq podiums pour l'instant).

Pinturault en lice pour un top 5

Derrière ce trio qui jouera la gagne, les écarts sont beaucoup plus importants. Le quatrième, Manuel Feller, est à plus d'une seconde (+1"07). Une semaine après sa victoire lors du combiné de Bormio, Alexis Pinturault (8e, +1''51) a été solide étant donné son dossard 11. Il reste dans le coup pour le top 5. Trois autres Français ont réussi à se qualifier. Il s'agit de Julien Lizeroux (16e à 2''08), Victor Muffat-Jeandet (21e, +2''55) et Jean-Baptiste Grange (25e, +3''21), qui a eu chaud jusqu'au bout pour sa place dans le top 30. Ce n'est en revanche pas passé pour Robin Buffet et Clément Noel. Ils avaient besoin d'un exploit pour passer le cut vu leur position sur la start-list (dossards 46 et 52). Personne ne s'est qualifié après le passage de Cristian Deville (24e avec le dossard 44).