Mikaela Shiffrin et Marcel Hirscher, sans partage

Mikaela Shiffrin et Marcel Hirscher retrouvent mercredi et jeudi la piste rouge de slalom de Sjleme, au-dessus de Zagreb, pour alimenter leurs compteurs à victoires, aussi implacables que le temps qui passe, en Coupe du monde de ski alpin.

L'Autrichien est en quête d'un 50e succès sur le circuit majeur, histoire de rejoindre l'Italien Alberto Tomba à la 3e place de tous les temps, derrière son compatriote Hermann Maier (54) et le Suédois Ingemar Stenmark (86). À 22 ans et demi, l'Américaine est elle en avance sur les temps avec déjà 37 victoires en Coupe du monde, dont 27 en slalom.

Mikaela Shiffrin face à Petra Hvlova lors du slalom parallèle de CourchevelGetty Images

Zagreb a déjà consacré le Salzbourgeois trois fois (2015-2013-2012) et couronné la skieuse du Colorado "reine de la neige" en 2015 et 2013, alors que les épreuves avaient été annulées en 2014 et en 2016 en raison du manque d'or blanc.

Reprendre le pouvoir à Zagreb

Shiffrin et Hirscher doivent néanmoins restaurer leur autorité à Zagreb après une édition 2017 à oublier : la triple championne du monde de slalom avait été éliminée en première manche et le sextuple lauréat du gros globe de cristal avait terminé seulement sixième de la course remportée par l'Italien Manfred Moelgg.

De l'année 2017, qui l'a vue notamment soulever le gros globe, Shiffrin a déjà tourné la page. Le 1er janvier 2018, la jeune femme a remporté à Oslo le slalom parallèle disputé sur la colline de Holmenkollen, un des temples du nordique.

Victime d'une fracture de la malléole gauche en août, Hirscher reste sur deux succès dans la discipline, sous la neige à Val d'Isère puis sous les projecteurs en nocturne à Madonna di Campiglio, où il avait surmonté une grosse faute en seconde manche. Jeudi, Hirscher devra surtout se garder du Norvégien Henrik Kristoffersen, trop à l'étroit dans sa combinaison de deuxième, cinq fois depuis le début de la saison.