Slalom Zagreb : Mikaela Shiffrin remporte le slalom de Zagreb en surclassant encore ses adversaires

Et une démonstration de plus pour Mikaela Shiffrin. Après avoir survolé la première manche (1''41 d'avance sur Wendy Holdener), l'Américaine a assuré lors du second passage pour remporter le slalom de Zagreb. Les écarts sont colossaux. Elle s'est imposée avec 1''59 de marge sur la Holderner, dauphine de Shiffrin pour la 3e fois consécutive dans la discipline, et 2''11 sur la Suédoise Frida Hansdotter. Aucune Française n'a réussi à se qualifier pour la seconde manche.

Cette 38e victoire en Coupe du monde a sans doute un petit goût de revanche pour Shiffrin. L'an passé, elle avait enfourché dès la première manche dans la station croate. Un accroc qui avait mis fin à 15 podiums consécutifs en Coupe du monde de slalom. Et qui a été suivi par une nouvelle série de podiums (huit désormais). Il s'agit de son troisième succés à Zagreb après 2013 et 2015. La championne olympique et triple championne du monde en est déjà à sept victoires cet hiver. Dont quatre en slalom (en comprenant le City Event d'Oslo qui s'est déroulé lundi).

Vidéo - En seconde manche, Shiffrin n'a même pas eu à forcer son talent pour remporter sa 38e victoire 01:31

Pas de point pour les Bleues, une première depuis presque quatre ans

Elle survole bien évidemment le classement de la discipline (185 points d'avance sur Petra Vlhova, 4e ce mercredi). Et au général, elle compte désormais plus du double de points d'avance sur Viktoria Rebensburg. Shiffrin en compte 1081. Contre 510 pour l'Allemande. Sa domination sur le circuit n'a jamais été aussi forte.

Huit ans jour pour jour après la dernière victoire d'une Française en slalom (Sandrine à Aubert à Zagreb, justement), les Bleues n'ont pas vraiment été à la fête. C'est peu de le dire. Aucune d'entre elles n'a réussi à se qualifier en seconde manche. Une première depuis près de quatre ans. Adeline Baud-Mugnier et Nastasia Noens sont parties à la faute avant même le premier intermédiaire tandis que Joséphine Forni, 23 ans, n'a pas réalisé un temps suffisant. Concourant désormais pour la Suède, Estelle Alphand a signé une superbe première manche (6e temps malgré le dossard 25). Mais elle a été la seule à abandonner lors du second run. La skieuse de Serre-Chevalier, 5e à Lienz la semaine dernière, aura l'occasion de se rattraper dès samedi avec le géant de Kranjska Gora, en Slovènie.