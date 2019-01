Coupe du monde - Slalom Zagreb : Alexis Pinturault dauphin de Marcel Hirscher

Alexis Pinturault y a-t-il cru ? Quand Manuel Feller a buté sur son chrono et qu'il ne restait plus que deux skieurs dans le portillon de départ, le skieur de Courchevel aurait pu espérer retrouver le goût de la victoire en slalom, cinq ans après Wengen. Oui mais voilà, le skieur suivant était un certain Marcel Hirscher et l'Autrichien a l'habitude de ne laisser que des miettes à ses adversaires. Deuxième, le Français monte tout de même sur son troisième podium de la saison. Manuel Feller termine troisième alors que Clément Noël prend la quatrième place pour la deuxième fois de sa carrière.

Bien placés après la première manche, les Bleus ont tenu leur rang. Si Julien Lizeroux n'a pas terminé et que Victor Muffat-Jeandet et Jean-Baptiste Grange ont terminé respectivement 18e et 17e, Clément Noël et surtout Alexis Pinturault ont réalisé un superbe deuxième run. Évidemment, Marcel Hirscher, vainqueur pour la 32e fois en slalom, était intouchable mais avec son troisième temps, Pinturault a gagné trois places pour réussir le meilleur résultat tricolore en slalom depuis... 2014 et sa victoire à Wengen !

