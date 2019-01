Coupe du monde - Slalom Zagreb : Schwarz devance Hischer, Pinturault et Noël à l'affût

On s'attendait à une réaction immédiate et radicale de Marcel Hirscher, 26e à Madonna di Campiglio il y a deux semaines et quart de finaliste seulement à Oslo mardi. Mais l'homme aux 63 victoires en Coupe du monde n'a pas réussi à faire mieux que le deuxième temps de la première manche, à 0"37 de son compatriote, Marco Schwarz, seul à être descendu sous les 52 secondes en Croatie (51"80). Un autre Autrichien, Manuel Feller (+0"42), complète le trio de tête.

Les Français sont, de leur côté, trois dans le Top 10. Alexis Pinturault (5e, 0"77) et Clément Noël (6e, 0"78) ont réalisé un temps quasiment similaire qui leur permet de croire au podium. Julien Lizeroux a aussi été solide avec une 9e place plus qu'honorable (1"17). Rendez-vous à 16h00 pour la deuxième manche.