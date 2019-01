Pinturault touché au dos

Le Savoyard va devoir serrer les dents. Eliminé dès le premier tour par le futur vainqueur Marco Schwarz (en 8e de finale) du slalom parallèle d’Oslo disputé le 1er janvier dernier, le Français a révélé souffrir d'une douleur au dos suite à un entraînement avant le city event.

" J’ai un point, j’ai du mal à m’en défaire "

"Je ne suis pas tombé mais je me suis fait mal au dos. C'était passé mais la douleur est revenue à l'échauffement. J'ai un ''point'' et j'ai du mal à m'en défaire, avait-il concédé. On va voir comment ça évolue en espérant que ça s'améliore avant Zagreb (le slalom, ndlr). Sur une piste qui a son caractère, dans une ambiance que j'aime bien, avec beaucoup de monde."

Avec l'objectif d'être opérationnel pour le slalom de Zagreb prévu dimanche, Pinturault va privilégier le repos et les séances de kiné jusqu’à l’échéance. Un ultime test aura lieu samedi.