Cette fois, c'est Petra Vlhova qui a écrasé la concurrence. Partie avec le dossard 1, la Slovaque, deuxième à Lienz et à Killington, a offert un récital samedi à Zagreb pour largement dominer la première manche du slalom. Double tenante en Croatie et vainqueure des trois slaloms disputés cet hiver, Mikaela Shiffrin est pour le moment une lointaine dauphine (+ 1''16) tandis que Wendy Holdener (+ 1''81) complète le podium. Déjà en tête à Levi avant de chuter en seconde manche, Vlhova compte bien décrocher cette fois son 11e succès en Coupe du monde.

Il faut dire qu'elle aura une avance bien plus conséquente sous la main qu'elle n'avait lors du slalom finlandais. Profitant au maximum de son dossard 1 et ainsi donc d'une piste parfaite, Petra Vlhova avait pourtant signé à première vue une manche solide - certes - mais pas exceptionnelle non plus. Mais le manque d'impression laissée par la Slovaque témoignait mal de la justesse et de l'intensité mise par la championne du monde de géant. Fille après après fille, toutes se sont cassées les dents sur son chrono. Et ce, très largement.

Vidéo - Une faute et Shiffrin a mis en péril sa quête d'un 4e succès en slalom : sa 1re manche en vidéo 01:28

Même Mikaela Shiffrin n'a rien pu faire. Pourtant impériale en slalom cette saison, l'Américaine n'aura pas su être parfaite sur le tracé croate, avec une petite faute à mi-pente qui lui a coûte cher. Repoussée à 1''16 de Vlhova avant le second acte, il va falloir un petit miracle à la quadruple championne du monde pour réussir la passe de quatre en ce début de saison. Derrière les deux cadors, la course au podium promet d'être serrée, avec pas moins de dix concurrentes se tenant en huit dixièmes, entre Wendy Holdener (3e, + 1''81) et Irene Curtoni (12e, + 2''66).