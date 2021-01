Un an après, Clément Noël va-t-il doubler en empochant à Zagreb son premier succès de l’hiver ? Le Français s’est mis dans de bonnes dispositions en empochant la première manche. Parfois à la limite, posant même la main pour se rééquilibrer, le Vosgien, grâce à une fantastique fin de parcours, compte 36 centièmes d’avance sur le Norvégien Sébastian Foss-Solevaag. Les dix premiers sont dans la même seconde avec notamment deux autres tricolores, Victor Muffat-Jeandet et Alexis Pinturault, aux sixième et septième places.