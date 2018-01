Chavanat sur le podium du sprint, Pellegrino le plus vif

Sur cette piste tracée en pleine ville de Dresde, Pellegrino, âgé de 27 ans, a su faire preuve de patience en course: "Klaebo et Chavanat sont plus jeunes que moi, je savais au départ de la course qu'ils allaient partir très vite", a-t-il dit. "J'ai attendu pour placer mon attaque dans le final".

L'Italien a également rendu hommage au Norvégien, battu pour la première fois en sprint cette saison, pour son fair play: "Klaebo est un bon gars, il aurait pu me bloquer dans le final, et nous serions peut-être tombés, mais il a préféré me laisser la place de passer!" Pellegrino a terminé avec 18/100e d'avance sur Klaebo et 98/100e sur Chavanat.