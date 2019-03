C'était un samedi fructueux pour Johannes Klaebo. Le prodige du ski de fond norvégien, 22 ans, a remporté le sprint de Coupe du monde de Falun, lui permettant de prendre le large au classement général face à son concurrent russe Alexander Bolshunov. Klaebo a remporté son 5e sprint de la saison, ce qui lui offre également le petit globe de la spécialité, mais il n'a pas dominé la course comme à son habitude: seulement 3e de sa demi-finale, il ne s'est qualifié qu'au temps pour la finale dans laquelle il a habilement manoeuvré pour devancer ses compatriotes Emil Iversen et Sindre Bjoernestad Skar.

Il compte désormais 102 points d'avance au classement du gros globe sur le Russe Alexander Bolshunov (22 ans), 9e samedi, à quatre épreuves de la fin de saison (la victoire vaut 100 points). Il reste cependant un seul sprint contre trois épreuves de "distance", a priori plus favorables à Bolshunov, dont un 15 km libre en contre la montre dimanche à Falun. Le Français Lucas Chanavat a été éliminé en demi-finale (11e) après avoir cassé un bâton en pleine course, et Richard Jouve en quarts de finale (14e).

Chez les dames la Suédoise Stina Nilsson s'est imposée à domicile devant sa rivale norvégienne pour le globe de sprint Maiken Caspersen Falla.