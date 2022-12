Ski de fond

Ski de fond - Lillehammer - Un sprint impeccable de Golberg : l'arrivée de la mass-start en vidéo

LILLEHAMMER - Un quatuor norvégien s'est présenté en tête dans la dernière ligne droite de la mass-start en style classique de Lillehammer ce dimanche. Et à ce petit jeu dy sprint, c'est Paal Golberg le plus fort. Le Norvégien devance sur la ligne, après des derniers mètres très gien gérés, ses compatriotes Sjur Roethe et Martin Loewstroem Nyenget. Revivez l'arrivée en vidéo.

00:01:01, il y a une heure