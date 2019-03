Mondiaux : un an après Pyeongchang, le relais français (encore) en bronze

Jolie performance del 'équipe de France de ski de fond ! Les Bleus ont pris vendredi la troisième place du relais messieurs 4x10 km des Championnats du monde à Seefeld-in-Tirol (Autriche), derrière les Norvégiens et les Russes. Privés de médaille jusqu'à présent en individuel, Adrien Backscheider, Maurice Manificat, Clément Parisse et Richard Jouve sont allés chercher le bronze au sprint, Jouve devançant d'une seconde sur la ligne son adversaire Finlandais.

Le quatuor français termine à une minute et une seconde des vainqueurs, et à plus de vingt secondes des Russes, médaillés d'argent. Comme aux Jeux Olympiques de Pyeongchang en 2018, l'équipe de France décroche donc le bronze.