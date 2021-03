Ski de fond

Mondiaux d'Oberstdorf - Victoire d'Holund et triplé norvégien sur le 15km libre, les Bleus déçus

MONDIAUX - Hans Christer Holund a remporté mercredi le 15km libre. Il devance ses compatriotes norvégiens Simen Krueger et Harald Amundsen. Les Bleus sont (beaucoup) plus loin : Clément Parisse termine à la 14e place, devant un Maurice Manificat en manque de rythme (16e). Le résumé de la course en vidéo.

00:05:01, 3 vues, il y a 37 minutes