Ski de fond

Pékin 2022 - Richard Jouve et Hugo Lapalus, 7e du sprint par équipe : "Encore une dure journée"

JEUX OLYMPIQUES - 7es du sprint classique par équipes, Richard Jouve et Hugo Lapalus sortent de l'épreuve avec un sentiment partagé. D'un côté, satisfait de venir se frotter aux meilleurs et de l'autre la frustration de ne pas être encore assez au niveau. Voici leur interview complète. L'intégralité des JO est à vivre sur Eurosport et Eurosport.fr

00:00:53, il y a 2 heures