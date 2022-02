Ski de fond

Belle image : Iivo Niskanen, champion olympique du 15 km classique, attend Carlos Quintana (bon dernier) pour le saluer

JEUX OLYMPIQUES D’HIVER - Plus d’un quart d’heure les sépare. Un gouffre dans cette discipline. Mais Iivo Niskanen, champion olympique du 15 km classique vendredi, et Carlos Quintana, 95e et dernier à 17’47" du Finlandais, ont partagé un instant sur la ligne. Niskanen a en effet attendu l’arrivée de Quintana. Séquence à retrouver dans cette vidéo. Les JO de Pékin 2022 sont à suivre sur Eurosport.

00:00:43, il y a 9 heures