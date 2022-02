Jour de gloire pour le Comité Olympique de Russie et pour Alexander Bolshunov. Le champion du monde en titre a écrasé la concurrence à l’occasion du skiathlon (15km classique+15km libre) pour remporter la première médaille d’or olympique de sa carrière. Malgré une chute en début de course, Bolshunov a toujours été aux avant-postes et s’est rapidement isolé en ski libre pour s’imposer devant son compatriote Denis Spitov (+ 1’11’’0). Le Finlandais Iivo Niskanen (+ 2’00’’2) complète un podium étonnamment vierge de Norvégien, avec la grosse contre-performance de Johannes Klaebo (40e). Belle 10e place du Français Clément Parisse.

Ad

Pékin 2022 Une arrivée en solitaire sur le skiathlon : Johaug remporte le premier titre olympique de ces JO HIER À 08:46

Cette fois, c’est fait. Le palmarès d’Alexander Bolshunov est désormais complet. Après son titre mondial en 2021, après ses deux victoires au général de la Coupe du monde et ses deux Tours de skis remportés ces deux dernières saisons, le Russe s’est offert son premier titre olympique à Pékin. Non content d’aller chercher sa première médaille d’or, le fondeur de 25 ans a réalisé un véritable numéro en écrasant la concurrence, malgré une chute en tout début de course. Seul Iivo Niskanen a pu un temps suivre l’allure de Bolshunov en ski classique mais le Finlandais a fini par exploser après le passage au stand et en ski libre.

Klaebo à la ramasse, joli top 10 pour Parisse

Intouchable dans ce format, le Russe a rapidement creusé l’écart sur un Niskanen en difficulté et même rapidement dépassé par Denis Spitov. Seul au monde, Bolshunov n’a jamais buté, gérant parfaitement son effort pour finalement s’imposer avec 1’11’’0 d’avance sur son compatriote. Un doublé inédit en skiathlon pour le Comité Olympique de Russie, qui débute donc victorieusement son duel à distance avec la Norvège. Malgré la 4e place d’Holund, les Norvégiens sont complètement passés à côté de leur sujet, à l’image de leur superstar Johannes Klaebo, triple champion olympique en 2018. Si le skiathlon n’est pas sa discipline de prédilection, le fondeur de Byåsen n’a jamais été dans l’allure et finit à une "humiliante" 40e place, à plus de 9 minutes de Bolshunov.

Les Bleus loin du compte en skiathlon : retrouvez l'analyse de Robin Duvillard dans Chalet Club

Cinquième il y a quatre ans, Maurice Manificat n’a lui pas réussi à rééditer pareille performance. En souffrance en classique, le Français n’est jamais revenu (23e, + 5’07’’7) et devra encore attendre pour accrocher sa première médaille olympique en individuel. Le meilleur Tricolore est finalement Clément Parisse, auteur d’une superbe course en ski libre pour remonter de la 17e place à une belle 10e place, mieux que ce qu’il avait réussi à Pyeongchang (13e).

Pékin 2022 Tout en maîtrise, Johaug s'offre le premier titre HIER À 08:31