Le fantasque Petter Northug ne s'y est pas trompé sur Twitter : Alexander Bolshunov a tapé du poing sur la table comme jamais lors du skiathlon 2x15km. Le fondeur du Comité Olympique russe a été sacré champion olympique de la spécialité dimanche en créant des écarts jamais vu dans la discipline, passée de 10 kilomètres à 15 depuis les Mondiaux 2005 et les JO de Turin en 2006.

Toujours propice à des arrivées au sprint, l'épreuve de demi-fond a cette fois versé dans le spectaculaire. Bolshunov est devenu le premier skieur à devance son dauphin de plus d'une minute depuis que la distance est passée à 30 kilomètres. Dimanche, son compatriote Denis Spitsov a donc bouclé l'épreuve à 1'11". Le plus gros écart aux JO sur la distance remontait à Pyeongchang 2018 où Simen Hegstad Krüger, forfait pour la course à cause d'un test positif au Covid-19, avait devancé son compatriote Martin Johnsrud Sundby de 8 petites secondes.

