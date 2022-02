C'était un sujet qui avait tout pour déboucher sur une polémique . Elle s'est fait attendre mais elle a finalement pointé le bout de son nez, ce samedi, après plusieurs épreuves de ski de fond disputées dans le cadre des Jeux Olympiques. En cause ? Les fameux farts fluorés C8, fraîchement interdits en raison de leur impact environnemental extrêmement nocif et de leur dangerosité pour la santé.

Apparemment, le fluor C8 a été utilisé, au moins dans le relais 4x5 km samedi, a confié une source anonyme au média. Peut-être aussi dans le sprint par équipes mercredi. L'information vient de différentes sources, mais je ne peux pas trouver une preuve définitive." Problème, cette interdiction a peut-être été bravée. C'est en tout cas ce que soupçonne la Finlande. D'après le journal local Iltalehti , la délégation finlandaise estime que les Allemands ont utilisé la molécule proscrite. Au moins une fois. Si ce n'est plus. ", a confié une source anonyme au média.."

Nous ne commentons généralement pas les allégations anonymes, surtout lorsqu'elles sont outrageuses, Mais nous pouvons le dire clairement : la DSV adhère à toutes les directives et toutes les règles. Et nous supposons qu'il en va de même pour les autres nations." Sur ces deux courses, l'Allemagne a brillé : elle avait en effet décroché l'argent sur le relais dames, avant de se parer d'or sur le sprint par équipes. Deux épreuves où la Finlande, elle, a terminé au pied du podium… ", surtout lorsqu'elles sont outrageuses, a confié à Eurosport Allemagne Stefan Schwarzbach , membre du conseil d'administration de la fédération allemande de ski (DSV).."

Un effet sur la performance ?

Nous n'utilisons certainement pas de fluor C8 parce que nous ne l'avons plus avec nous, a assuré Andreas Schlütter, directeur sportif du ski de fond allemand, Ce qu'ils écrivent est un mensonge." L'utilisation du C8, qui permet d'accélérer la glisse, est difficile à prouver puisqu'aucune machine de test permet de détecter et de différencier cette molécule avec une extrême précision. Ce fluor est interdit sur les circuits mondiaux mais il est toujours en vente libre en Chine. ", a assuré Andreas Schlütter, directeur sportif du ski de fond allemand, au journal norvégien Dagbladet ."

Bref, difficile d'imaginer que ces accusations puissent déboucher sur une enquête et un éventuel déclassement de l'Allemagne. Pierre Mignerey, le patron FIS du ski de fond, a lui tenté d'éteindre l'incendie en précisant qu'une utilisation du C8 n'aurait de toute façon pas eu de véritable effet sur la performance sportive.

"Peut-être que les gens ont remarqué que l'Allemagne glisse mieux et spéculent, a-t-il confié à Dagbladet. Mais je ne pense pas que cela ait de sens car ici, il n'y a pas eu de neige où ces produits sont d'une quelconque utilité. L'effet des produits fluorés avec C8 est plus important dans la neige fraîche humide avec des températures plus douces". En Chine, le thermomètre a chuté jusqu'à -22°C et poussé les organisateurs à revoir le format de certaines épreuves.

