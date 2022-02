Cette fois, personne ne pouvait le priver de l’or. Déjà médaillé de bronze sur le skiathlon, Iivo Niskanen était le grand favori du 15km classique et il n’a pas laissé passer sa chance en écrasant l’épreuve pour s’offrir le 2e titre olympique de sa carrière, après le 50km en 2018. En tête dès les premiers intermédiaires, le Finlandais a tenu jusqu’au bout pour devancer le Russe Alexander Bolshunov (+ 23''2) et le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo (+ 37''5). Bien aidé par une parfaite stratégie d’équipe, le Français Hugo Lapalus prend une historique 7e place, meilleur résultat d’un Tricolore aux JO en classique.

Une domination incontestable

La famille Niskanen est vengée de la plus belle des manières. Au lendemain de la 2e place de sa sœur Kerrtu, battue pour quatre centièmes par Therese Johaug pour le titre sur le 10km classique, Iivo Niskanen ne voulait pas laisser planer le moindre doute sur l’identité de celui qui serait champion olympique. Déjà en forme en classique sur le skiathlon avant de coincer en libre (3e au final), le Finlandais a très vite pris les commandes de l’épreuve, avec un départ canon qui a de suite annoncé la couleur.

Incroyable finish au ski de fond, où l'or olympique s'est joué à... 4 dixièmes

Le vainqueur des deux 15km classique de la saison est passé en tête à chaque intermédiaire, ne cessant de creuser l’écart, faisant parler sa puissance à chaque poussée, dépassant chaque fondeur avec un sentiment de facilité et de supériorité impressionnant. A peine a-t-il légèrement baissé de pied dans le final, une fois la victoire étant acquise. Pas question alors de prendre de risques. Iivo Niskanen devance finalement le champion olympique du skiathlon Alexander Bolshunov et Johannes Hoesflot Klaebo, qui pourra regretter son départ stratégiquement un peu timide. Mais l'or était de toute manière intouchable. Le Finlandais était beaucoup trop fort. Et ce n’est pas Hugo Lapalus qui dira le contraire.

Performance historique et stratégie parfaite pour les Bleus

Au moment de choisir son dossard, l’équipe de France avait fait le pari de partir juste devant le Finlandais, espérant que ça aiderait le Tricolore à réaliser une grosse performance. Pari réussi. Longtemps dans le sillage du futur champion olympique, Hugo Lapalus s’est arraché pour ne pas être distancé, ne cédant que dans le dernier tiers de la course, après avoir un temps été - de manière surprenante - dans la course pour le podium. A l’arrivée, le Français prend une superbe 7e place à 1'14'' de Niskanen, une performance historique puisqu’il s’agit du meilleur résultat d’un Tricolore en classique aux Jeux Olympiques.

On notera également la belle réaction de Maurice Manificat, auteur d’une belle 12e place (+ 1’54'') après une course régulière. Parti très vite à la demande de ses coachs, pour le tester sur 10km en vue du relais, Richard Jouve a lui complètement explosé (49e, + 4'01''), non sans avoir donné un coup de main à Lapalus sur son deuxième tour de circuit. Un beau geste qui témoigne de l’état d’esprit qui règne au sein du clan tricolore. Champion olympique en titre, le Suisse de 35 ans Dario Cologna n’a lui jamais existé (44e).

