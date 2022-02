Pour certains, participer aux Jeux Olympiques est le rêve ultime d'une vie. Carlos Quintana, 36 ans, est de ceux-là. Présent à Pékin où il va participer aux épreuves de ski de fond et ainsi atteindre son but. Unique, Quintana l'est à plus d'un titre. Aucun autre Colombien ne concourt en ski de fond aux JO de Pékin, la délégation ne comporte d'ailleurs que trois membres, et surtout Quintana n'avait jamais fait de ski de fond avant 2019. S'il a porté son choix sur cette discipline c'est justement parce qu'elle est très peu pratiquée dans son pays. Carlos Quintana voulait à tout prix participer aux Jeux Olympiques.

Pyeongchang, le déclic

Pour comprendre d'où vient ce choix, il faut en fait remonter aux Jeux Olympiques de Pyeongchang 2018. Cette année-là, son compatriote Sebastian Uprimny représente la Colombie. Il ne brille pas, terminant même 115e (sur 116) du 15 kilomètres en style libre. Mais pour Quintana, le charme a opéré. Ou plutôt il comprend que son salut passera par les skis et de longues sorties sur la neige. Passé par le roller, un des sports majeurs en Colombie, il pratiquait jusque-là le triathlon, domaine dans lequel il était bon.

"J'ai décidé de changer de sport bien que je voulais vraiment briller en triathlon et que je m'en sortais bien au niveau national, raconte-t-il à l'AFP. Ça se passait bien, en junior j'avais de bons résultats, à la hauteur de l'élite en Colombie. En juniors j'étais champion d'Amérique du Sud et des Caraïbes. En U23 j'avais une troisième place au championnat d'Amérique du Sud". Problème, il est trop "limité" en natation pour mériter une place aux JO. Alors Quintana a changé de voie, avec succès. Mais rien n'a été simple.

Porte-drapeau de la Colombie

"Je cherchais un autre sport qui pourrait me permettre de réaliser mon rêve olympique, dit-il pour le site deporterisaraldense.com. J'ai regardé les JO d'été mais je n'ai pas trouvé mon bonheur". Ce sera le ski de fond donc. Mais où s'entraîner puisque la Colombie n'offre pas de structures ? Sa tante vit à Seo de Urgell, une ville catalane proche d'Andorre. Banco, Carlos Quintana s'arme d'un visa et franchit l'Atlantique.

"Elle m'a payé des cours et les moniteurs m'ont dit qu'il me manquait beaucoup (de technique) mais que j'avais beaucoup de capacités", sourit-il. Pour sa première expérience dans un grand rendez-vous international, les Mondiaux 2021 d'Oberstdorf (Allemagne), il a terminé 139e du 15 kilomètres et 140e en sprint.

