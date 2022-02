Ski de fond

JO Pékin 2022 - "Il sort le grand jeu au grand moment" : Manificat a emmené les Bleus vers le bronze

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER - Après Sotchi en 2014 et Pyeongchang en 2018, le relais tricolore de ski de fond a décroché une troisième médaille de bronze olympique. Richard Jouve, Hugo Lapalus, Clément Parisse et Maurice Manficiat ont sorti "le grand jeu au grand moment". On décrypte cette médaille dans l'Heure Olympique. Suivez les Jeux Olympiques de Pékin en intégralité sur Eurosport !

00:05:05, il y a une heure