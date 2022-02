La fondeuse norvégienne Therese Johaug, 33 ans, a remporté le 10 km en style classique des Jeux olympiques de Pékin, décrochant sa deuxième médaille d'or individuelle sur le site de Zhangjiakou (Chine) cinq jours après le titre olympique en skiathlon.

Après une demi-heure d'effort, Therese Johaug a devancé la Finlandaise Kerttu Niskanen pour seulement 4/10e de seconde. La médaille de bronze est revenue à une autre Finlandaise, Krista Parmakoski, à une trentaine de secondes de Johaug et Niskanen, et seulement 1/10e devant la Russe Natalia Nepryaeva. Les deux Françaises engagées, Coralie Bentz et Melissa Gal, ont fini respectivement 40e et 41e, à plus de 3 minutes de Johaug.

