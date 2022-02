Grosse frustration et vraie émotion dans le clan français. Les deux plus grandes chances de médailles individuelles en ski de fond, Lucas Chanavat et Richard Jouve, ont tous les deux été éliminés dans la même demi-finale du sprint mardi aux JO 2022. Meilleur temps de la qualification, Lucas Chanavat a été nettement moins impérial en phase finale. Après un quart qu'il a remporté en jetant son ski, il n'a pas pu se mêler à la lutte pour une place en finale au tour suivant, lâchant prise avant la dernière ligne droite.

Dans le coup pour arracher la deuxième place de cette demi-finale, Richard Jouve a vu l'Italien Federico Pellegrino le remonter lui et le prodige norvégien Johannes Klaebo. Son temps n'a pas suffi pour être repêché en finale. C'est une déception pour les deux sprinteurs français qui ont multiplié les podiums en Coupe du monde, 14 chacun en comptant les sprints par équipes.

Jouve, au bord des larmes après son élimination : "J’attendais cette course depuis des années…"

Il faut dire que les conditions ont été très changeantes au cours de la journée entre la douceur - relative - au moment de la qualification (-5 degrés celsius) et le froid polaire à l'heure de la demi-finale (-17 degrés) en raison de l'horaire tardif (environ 20h00 locales).

Prochaine chance de médaille pour eux dimanche en relais où ils peuvent - Richard Jouve en particulier - prétendre à une place dans l'équipe. Sinon il leur faudra attendre le 16 février pour le sprint par équipes. Les Français, médaillés de bronze dans les deux épreuves aux JO 2018 de Pyeongchang font partie des principaux prétendants au podium.

Klaebo a, cette fois, tenu son rang

Le raté de Johannes Klaebo en skiathlon n'était qu'un accident: le prodige norvégien du ski de fond a montré aux JO-2022 qu'il était intouchable en sprint, sa spécialité, mardi en s'emparant d'une quatrième médaille d'or, sa première lors de ces Jeux. La star du Team "Norge" à Pékin, en difficulté lors de sa première épreuve olympique, a devancé mardi l'Italien Federico Pellegrino et le Russe Alexander Terentev au bout d'une finale maîtrisée.

Avec quatre titres olympiques à 25 ans, le fondeur peut encore élargir sa collection en Chine avec deux épreuves par équipes dans lesquelles la Norvège sera favorite (le relais et le sprint par équipes). D'ici là, le 15 km en style classique vendredi peut aussi lui convenir. Cette fois, son grand rival russe Alexander Bolshunov sera au rendez-vous à la différence de mardi. Le tout récent champion olympique de skiathlon, ultra-dominateur dimanche, a zappé le sprint pour se concentrer totalement sur le 15 km classique de vendredi.

