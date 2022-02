Pas de surprise dans la finale du sprint par équipes hommes. C’est la Norvège qui s’est imposée en 19’22’’99 devant la Finlande et le Comité olympique russe. Accompagné par Erik Valnes, Johannes Høsflot Klæbo a décroché sa quatrième médaille olympique des Jeux d'hiver de Pékin, la deuxième en or. La France, portée par Hugo Lapalus et Richard Jouve, a pris la 7e place.

Il n'y a pas eu de suspense. Après leur impressionnante demi-finale qu'ils ont terminée plus tôt ce mercredi matin à la seconde place, à 8 centièmes de la tête, Hugo Lapalus et Richard Jouve n'ont pas pu suivre le rythme imposé par la Norvège, sacrée championne olympique du sprint par équipes hommes.

Lapalus n'avait pas les jambes

Dès le premier relais, les Français étaient déjà décrochés, Lapalus, qui a certainement laissé trop de force en demi, passant le relais à son compère en 9e position. Jouve était plus en jambes. Il l'a montré en comblant les écarts et en ramenant la France en tête à l'issue de ses deux passages.

Mais ce yo-yo n'a pas tenu lorsqu'une lutte à trois s'est nouée entre les nations qui ont pris place sur le podium (0''8 d'écart à l'issue du 5e échange). La Norvège, le Comité olympique russe et la Finlande ont durci le ton et c'en était fini des espoirs français, Lapalus et Jouve terminant 7e à 35 secondes.

Face à des adversaires redoutables comme Alexander Bolshunov et Iivo Niskanen (champion olympique du 15km classique), Erik Valnes a tenu la cadence. Sur un petit nuage à Pékin, Johannes Hoesflot Klaebo a poursuivi le travail pour décrocher sa quatrième médaille des Jeux, la deuxième en or. Les Norvègiens se sont imposés avec 2''46 d'avance sur la Finlande et 4''29 sur le Comité olympique russe.

