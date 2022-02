Pékin 2022

A en croire les pronostics, la Norvège dominera le tableau des médailles des Jeux Olympiques 2022 de Pékin grâce notamment à son équipe de ski de fond, une domination douce-amère pour le pays nordique où certains s'inquiètent des effets potentiellement désastreux d'une telle hégémonie. Selon le fournisseur de données sportives Gracenote, les Norvégiens devraient repartir de Chine avec 44 médailles dans leurs valises, dont 21 en or, autant que leurs deux poursuivants réunis, les Allemands (11) et les Russes (10). Et encore mieux que leur record de 39 médailles ramenées de Pyeongchang en 2018.

Une perspective a priori réjouissante et pourtant, dans le royaume qui a inventé les mots "ski" et "slalom", quelques-uns boudent leur plaisir. "La Norvège doit devenir plus médiocre." Dans une chronique publiée en mars 2020 sous ce titre provocateur, le journaliste Halvor Hegtun s'alarmait de l'impact de cette domination norvégienne. "Quel intérêt de regarder du sport à la télé s'il n'y a pas de vraie compétition ? Si ce sont trois, quatre ou cinq Norvégiens qui finissent toujours aux premières places, dans le meilleur des cas avec un Finlandais et un Russe, c'est terriblement ennuyeux", explique à l'AFP l'éditorialiste du quotidien Aftenposten.

"Le ski de fond, discipline la plus chère aux Norvégiens, est en train d'être détruit par l'hégémonie norvégienne car, du charmant petit Poucet défiant les grandes nations, nous sommes devenus une superpuissance écrasante", note-t-il. Le risque ? Qu'écoeurées, les autres nations cessent de diffuser les épreuves, annihilant ainsi des vocations et tarissant le vivier de futurs champions et... la manne financière.

Le réchauffement climatique n'arrange rien

En 2019, la télévision russe a ainsi arrêté de diffuser les épreuves féminines de ski de fond, une décision interprétée comme un ras-le-bol face à la toute-puissance de Therese Johaug, 14 titres de championne du monde et trois globes de N.1 mondiale à son palmarès, mais un seul titre olympique. "J'essaie 365 jours par an de devenir une meilleure skieuse, de progresser", avait réagi Johaug.

"Et on vient me dire que je nuis au sport, qu'il n'y a pas de suspense... C'est parfois déprimant quand on doit sans cesse se défendre", a ajouté celle qui a manqué les JO 2018 à cause d'une suspension de 18 mois pour dopage. Avant Johaug et, chez les hommes, Johannes Klaebo, la Norvège a enfanté de nombreuses légendes du ski de fond : Björn Daehlie, Petter Northug ou encore Marit Bjoergen...

Sportive la plus médaillée de l'histoire des Jeux olympiques d'hiver, Bjoergen se dit elle aussi "préoccupée" par l'avenir de sa discipline. "C'est très important qu'on ait avec nous d'autres nations d'Europe centrale et du reste du monde. Ce n'est pas une bonne chose s'il n'y a que la Norvège, la Suède et la Russie qui s'intéressent" à ce sport, expliquait-elle à l'agence suédoise TT l'an dernier. Le réchauffement climatique n'arrange pas les choses. "Moins il y a de neige, plus c'est difficile de recruter", soulignait-elle.

S'ils ne naissent pas avec des skis au pied contrairement à un adage local, les petits Norvégiens s'y essaient dès leur plus jeune âge avec leurs parents ou leurs crèches. Le pays - où le premier roi des temps modernes, Haakon VII, a tôt fait de se laisser photographier sur des skis pour asseoir sa légitimité - compte plus d'un millier de clubs de ski de fond pour 5,4 millions d'habitants. Sa toute-puissance est une affaire de talents individuels, de tradition, de culture mais aussi de moyens.

La Norvège veut partager son savoir-faire

"Il y a une base importante de skieurs et c'est sans doute lié au fait qu'on a du pétrole, on est un pays riche", souligne auprès de l'AFP Vegard Ulvang, autre grand nom des années 1980-90. "Beaucoup d'entre nous ont les moyens de s'y adonner à temps plein", fait valoir le triple champion olympique 1992.

Symbole de cette abondance, l'équipe de ski de fond dispose depuis une dizaine d'années d'un énorme poids lourd servant d'atelier de fartage. Comme un Transformer, sa remorque se déploie en hauteur et latéralement, offrant une surface de travail de 110 m2 avec chauffage au sol, écran TV, mini-cuisine et machine à café.

Parmi les propositions avancées pour aider les autres nations à combler le fossé, l'idée de partager l'expertise norvégienne en matière de fartage a été lancée. "C'est un idéal qui a traversé de nombreux esprits parce qu'on souhaite que la compétition ait lieu sur les pistes et non pas dans les ateliers", confie Ulvang, aujourd'hui responsable du ski de fond au sein de la Fédération internationale de ski. "J'espère vraiment qu'à Pékin, on aura le plus grand nombre possible de 'podiums multicolores'".

