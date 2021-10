Ski de fond

Sotchi 2014 - Ski de fond - Un retour supersonique pour une médaille d'or par équipes : Kalla a tout donné

JEUX OLYMPIQUES - Charlotte Kalla a réussi un dernier relais extraordinaire en reprenant plus de 25 secondes à la tête de course lors du relais dames de ski de fond des JO de Sotchi. L'équipe de Suède était 3e au moment où elle s'est élancée mais au prix d'un finish époustoufflant, elle a réussi à remonter la Finlande de cinq dixièmes et l’Allemagne, médaille de bronze, de neuf dixièmes.

